Abbandona l’auto in panne ma al ritorno non la ritrova | furto sulla statale

Un triste episodio che mette in luce i rischi di lasciare l’auto incustodita in zone isolate. La notte scorsa, un uomo ha abbandonato la sua vettura sulla statale di Ostuni, pianificando di recuperarla al suo ritorno. Tuttavia, al risveglio, ha scoperto che la macchina era stata trafugata, lasciandolo senza il suo veicolo e con molte domande senza risposta. È un richiamo all’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate e di vigilare sempre sui propri beni.

OSTUNI - Dopo aver lasciato la propria auto sulla carreggiata nella serata di ieri, 24 giugno 2025, un uomo si è fatto venire a prendere, programmando di recuperare l'auto il giorno seguente. Ma questa mattina, al suo ritorno, ha scoperto che la vettura era sparita. È quanto avvenuto sulla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: auto - ritorno - abbandona - panne

