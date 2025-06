Aabu | Silenzio è il nostro grido contro l’indifferenza

La voce degli AABU si leva potente contro l’indifferenza con il nuovo singolo “Silenzio”, un grido che invita a rompere il muro dell’apatia e ad ascoltare con attenzione. In un mondo saturato di parole, il loro messaggio ci ricorda che a volte il silenzio pesa più di mille parole e che la vera comunicazione inizia dall’ascolto. La loro musica ci sfida: sei pronto a parlare e ascoltare davvero?

Con il nuovo singolo "Silenzio", gli AABU tornano a interrogare le zone grigie del nostro vivere quotidiano, puntando il dito contro l'apatia, l'indifferenza e il non detto. Il brano non è solo una denuncia, ma un invito a parlare, ad ascoltare davvero, a riconoscere il peso che ogni silenzio può portare con sé. In un'epoca in cui tutto è comunicazione, il vero rischio è proprio quello di smettere di comunicare per davvero. La voce degli AABU si fa collettiva, non per proclamarsi portavoce, ma per ribadire che ogni gesto autentico – e ogni nota sincera – può essere politico. "Silenzio" è un atto di presenza: non urla per farsi notare, ma per farsi capire.

