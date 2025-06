A2A con Qarnot per data center che recupera calore dai server

Il progetto innovativo di A2A e Qarnot trasforma il modo di concepire i data center, integrando efficienza energetica e sostenibilità. La centrale di Brescia diventa un esempio di come tecnologia e ambiente possano collaborare per riscaldare le nostre case, riducendo gli sprechi e promuovendo un futuro più verde. Questa iniziativa segna un passo avanti verso una gestione intelligente delle risorse, dimostrando che il calore può diventare una risorsa preziosa per tutti.

Un nuovo data center che recupera energia termica da immettere direttamente in rete: è quello inaugurato da A2A nella centrale termoelettrica Lamarmora di Brescia. Il data center, progettato dalla società francese Qarnot, attraverso un avanzato sistema di raffreddamento a liquido consente di recuperare energia termica a temperature elevate, fino a 65 gradi centigradi, da immettere direttamente in rete per portare calore agli edifici. Il progetto rappresenta una delle prime applicazioni in Italia di recupero di calore dai data center, la prima in una rete cittadina con l'innovativa tecnologia di raffreddamento a liquido, e risponde a una sfida energetica globale: sfruttare il calore di scarto delle infrastrutture digitali, in continua espansione e fortemente energivore, per produrre energia termica utile per le città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A2A con Qarnot per data center che recupera calore dai server

