Dal 30 giugno al 13 luglio, la 138ª edizione di Wimbledon trasporterà gli appassionati in un mondo di emozioni e sfide. Con Flavia Pennetta come ospite speciale, il torneo ci ricorda l'importanza della preparazione fisica e della pazienza, sia in campo che sugli spalti. Che siate tra gli spettatori o davanti alla tv, preparatevi a vivere ogni momento con entusiasmo e passione, perché Wimbledon è un’esperienza da non perdere.

Da lunedì 30 giugno a domenica 13 luglio la 138esima edizione del torneo di Wimbledon. The Championships è in esclusiva su Sky e in streaming su NOW fino al 2030. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - A Wimbledon con Flavia Pennetta: «Un consiglio? Per gli atleti la preparazione fisica, per chi è sugli spalti l'ombrello e per tutti, compresi quelli davanti alla tv, tanta pazienza»

A Wimbledon con Flavia Pennetta: «Un consiglio? Per gli atleti la preparazione fisica, per chi è sugli spalti l'ombrello e per tutti, compresi quelli davanti alla tv, tanta pazienza; Pennetta legge la finale: Vai Jasmine, sei favorita. Le stelle sono allineate; Anna Kalinskaya ha annunciato la sua decisione.

