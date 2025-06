a venezia il matrimonio dei record dei bezos ecco i primi vip

A Venezia, il matrimonio dei record tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez conquista i riflettori con un tocco di glamour e segretezza. Tra paparazzi e bodyguard, i protagonisti sono arrivati nel cuore della città lagunare, pronti a scrivere una delle pagine più esclusive dell'anno. Il lussuoso hotel Aman sul Canal Grande fa da cornice a un evento che promette di diventare leggendario. E ora, scopriamo insieme i dettagli di questa celebrazione da sogno.

"Lauren here!": un saluto ai paparazzi da parte della sposa. Tra scatoloni e bodyguard, Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono ufficialmente sbarcati a Venezia. In quella che sarà la loro base operativa e - pare- il luogo del sì: il lussuoso hotel Aman sul Canal Grande. EEcco dunque i protagonisti del matrimonio dell'anno, mentre alla spicciolata sono arrivati, a bordo, pare, di 90 voli privati, i loro oltre duecento ospiti vip. Avvistata la first daughter d'America, Ivanka Trump con il marito. Di qui a sabato sfilerà un parterre di celebrità . 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it