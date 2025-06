A Varese le piste ciclabili sotto la sorveglianza dei carabinieri forestali | via ai controlli in sella alle e-bike

A Varese, il verde si difende con stile. I Carabinieri Forestali, armati di E-bike, sorvegliano le piste ciclabili in modo ecologico e innovativo, rafforzando la tutela ambientale e la sicurezza dei ciclisti. Questa iniziativa rivoluzionaria non solo protegge il patrimonio naturalistico, ma promuove anche un senso di comunit√† e rispetto per il territorio. Un passo avanti verso un futuro pi√Ļ sostenibile e sicuro, dove la natura e la tecnologia pedalano fianco a fianco.

Arcisate (Varese), 25 giugno 2025 ‚Äst Un nuovo servizio di vigilanza, in modalit√† ecologica, per i carabinieri forestali forniti di E-bike. Da alcuni giorni il personale militare del Nucleo Carabinieri Forestali di Arcisate sta effettuando controlli anche a bordo di biciclette. Hanno iniziato a svolgere servizi con pattuglie ciclomontate attraverso la pista ciclabile, sulle aree marginali contigue al lago di Varese, luogo di interesse comunitario e rientrante nella rete Natura 2000.¬†¬† Gavirate e Schiranna¬†. In questo modo gli operatori Forestali riescono ad effettuare attivit√† di vigilanza in localit√† di maggior richiamo turistico, come Gavirate o la Schiranna, offrendo un importante servizio di prossimit√† e vicinanza ai cittadini con una presenza pi√Ļ capillare sul territorio e di immediato supporto agli utenti, per rispondere alle loro istanze, segnalazioni e richieste di informazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - A Varese le piste ciclabili sotto la sorveglianza dei carabinieri forestali: via ai controlli in sella alle e-bike

In questa notizia si parla di: varese - carabinieri - forestali - controlli

Poggioreale, controlli dei Carabinieri nelle palazzine popolari - A Poggioreale, i carabinieri intensificano i controlli nelle palazzine popolari del ‚ÄúConnolo‚ÄĚ per contrastare il traffico di droga.

Translate postI Carabinieri Forestali in servizio in bicicletta sul Lago per controlli ambientali e maggiore sicurezza #in evidenza Vai su X

Pulizia nei boschi del Luinese: raccolti 800 chili di rifiuti grazie ai volontari e ai carabinieri forestali Vai su Facebook

A Varese le piste ciclabili sotto la sorveglianza dei carabinieri forestali: via ai controlli in sella alle e-bike; Varese: Carabinieri Forestali, controlli in bicicletta; Carabinieri Forestali in e-bike: controlli green nelle zone turistiche del lago di Varese.

A Varese le piste ciclabili sotto la sorveglianza dei carabinieri forestali: via ai controlli in sella alle e-bike - Arcisate, partito il nuovo servizio di vigilanza in modalità ‚Äúecologica‚ÄĚ. Lo riporta ilgiorno.it

Carabinieri Forestali in e-bike: controlli green nelle zone turistiche del lago di Varese - Il servizio è coordinato dal Nucleo di Arcisate; le prime uscite durante la Coppa del Mondo di canottaggio alla Schiranna ... Come scrive varesenews.it