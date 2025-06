A tutto Dybala al top fra un mese e poi il rinnovo | la Joya spalmerà l’ingaggio

Il mondo del calcio vive giorni di grande fermento, tra attese e decisioni cruciali. Con Dybala al massimo livello e il rinnovo che potrebbe arrivare tra un mese, la Roma si prepara a consolidare il suo futuro. Intanto, tra cessioni e strategie, il club romano affronta un’estate infuocata, dove ogni mossa potrà fare la differenza. Scopriamo insieme le novità più calde di questa intensa stagione di mercato.

Roma e tranquillità sono da sempre due concetti che vanno poco d'accordo, e dopo un finale di stagione al cardiopalma questo giugno sta regalando giornate più intense che mai. Dall'insediamento del triumvirato composto da Gasperini, Massara e Ranieri si è passati ad un calciomercato al momento incentrato su un discorso cessioni che catalizza l'attenzione, con il futuro di N'Dicka in bilico proprio per garantire il rispetto dei paletti UEFA entro il 30 giugno. Ci sono però anche aspetti positivi, e questi giungono da un Paulo Dybala che sembra avere più che mai il giallorosso in testa. Il punto odierno lo fa la Gazzetta dello Sport, partendo da una condizione atletica che migliora di giorno in giorno: dalle spiagge di Miami fino ai campi di football degli Hurricanes, la Joya sta spingendo al massimo per recuperare dall'intervento post infortunio al tendine semitendinoso sinistro, con allenamenti intensi e mirati sotto la supervisione dei preparatori atletici Giorgio Bertolone e Javier Arozarena.

