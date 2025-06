A Torremaggiore per la festa patronale ci sono Dani Faiv Petit Gemelli Diversi e Fabio Rovazzi

A Torremaggiore, dal 25 al 30 giugno, la festa patronale di San Sabino animerà le strade con un mix di fede, tradizione e spettacolo. Tra musica, cultura e gastronomia, grandi nomi come Dani Faiv, Petit Gemelli Diversi e Fabio Rovazzi trasformeranno la città in un palcoscenico di emozioni e divertimento. Un’occasione imperdibile per vivere appieno l’anima di questa comunità, tra momenti sacri e celebrazioni folcloristiche. La festa promette di essere un ricordo indimenticabile per tutti i partecipanti.

A Torremaggiore appuntamento di fede e tradizione: dal 25 al 30 giugno la cittadina tornerà a festeggiare il Patrono San Sabino. Diversi gli appuntamenti sia religiosi che civili tra i quali spiccano il concerto finale e la 192esima fiera dedicata ad artigianato, agricoltura, antiquariato e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - A Torremaggiore per la festa patronale ci sono Dani Faiv, Petit, Gemelli Diversi e Fabio Rovazzi

In questa notizia si parla di: diversi - torremaggiore - festa - patronale

a Torremaggiore c'è la festa patronale in onore di San Sabino: ecco il programma - a Torremaggiore, la magia delle tradizioni si accende per la Festa Patronale di San Sabino, un evento che unisce fede, cultura e comunità in un crescendo di emozioni dal 13 al 16 giugno.

ROVAZZI, GEMELLI DIVERSI E MOLTI ALTRI Torremaggiore in festa per San Sabino: musica, tradizione e spettacolo dal 25 al 30 giugno Vai su Facebook

#Torremaggiore verso la Festa Patronale di San Sabino. Super ospiti: #Rovazzi, #MRRain, #DAvena e #BarItalia Vai su X

A Torremaggiore per la festa patronale ci sono Dani Faiv, Petit, Gemelli Diversi e Fabio Rovazzi; E' tutto pronto. Torremaggiore si prepara alla festa patronale di San Sabino; Torremaggiore: festa patronale di San Sabino, da oggi Fino a lunedì.

Torremaggiore: festa patronale di San Sabino, da oggi Fino a lunedì - Torremaggiore si prepara a vivere la Festa Patronale in onore di San Sabino, che si terrà dal 25 al 30 giugno 2025: immancabile appuntamento di fede e tradizione, a cui ogni cittadino è legato da un ... Secondo noinotizie.it

Torremaggiore si prepara alla Festa Patronale di San Sabino - Torremaggiore si prepara alla Festa Patronale di San Sabino Torremaggiore si prepara a vivere la Festa Patronale in onore di San Sabino, che si terra dal ... Segnala ilsipontino.net