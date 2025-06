A Terracina il RetroFestival

Preparati a immergerti in un viaggio nel passato con la VI edizione del RetroFestival a Terracina! Dal 26 al 29 giugno, il litorale si trasformerà in un palcoscenico di cultura swing e vintage, attirando appassionati da tutta Italia. Tra workshop, dibattiti e band dal vivo, questa manifestazione promette di far rivivere gli splendori di un’epoca indimenticabile. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica all’insegna del fascino retrò!

