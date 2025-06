A Spazio Cultura è tempo di poesia | Cristiano Poletti presentata Un altro che ti scrive

Sabato 28 giugno alle 17:30, Spazio Cultura Libreria Macaione a Palermo ospiterà la presentazione della raffinata raccolta di poesie di Cristiano Poletti, "Un altro che ti scrive". Un’occasione unica per immergersi nel mondo poetico dell’autore, accompagnato dal dialogo con il professore Andrea Accardi. Non perdere questa serata dedicata alla bellezza delle parole e all’emozione della poesia, un appuntamento da non lasciarsi sfuggire.

Sabato 28 giugno alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, verrà presentata la raccolta di poesie di Cristiano Poletti "Un altro che ti scrive", novità editoriale di marcos y marcos. All’incontro sarà presente l’autore che dialogherà con il professore Andrea Accardi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: spazio - cultura - cristiano - poletti

A "Strade ad alto contenuto di cultura" spazio a Vinyl Freaks - Sabato 17 maggio, "Strade ad alto contenuto di cultura" si trasforma in un paradiso per gli amanti del vinile con “Vinyl Freaks” in corso Gaibaldi.

Bringing It All Back Home : “Libellula gentile”, un film su Fabio Pusterla.

Temporali poetici: Cristiano Poletti tra i «suoi» maestri - Quello di «pordenonelegge», la grande festa del libro della città friulana che chiude oggi la ventesima (e fortunata ... Secondo bergamo.corriere.it