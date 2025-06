A scuola in Europa tra i vincitori quattro studenti della Campania

Quattro brillanti studenti campani si sono distinti tra i vincitori del prestigioso progetto "A scuola in Europa", conquistando uno dei dieci ambite borse di studio per un trimestre all’estero. Questo successo non solo premia il talento e la determinazione, ma apre le porte a un’esperienza unica di crescita personale e accademica. Scopriamo insieme come queste giovani menti stanno aprendo le porte al futuro.

Ci sono quattro studenti campani tra i vincitori del progetto "A scuola in Europa", dieci borse di studio per frequentare un trimestre scolastico all'estero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

