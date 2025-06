A scuola in Europa studentessa livornese vincitrice di una delle dieci borse di studio

Anna Falagiani, giovane studentessa di Rosignano Marittimo, ha conquistato uno dei 10 ambiti finanziamenti del progetto "A Scuola in Europa". Questa straordinaria opportunità è dedicata agli studenti degli istituti tecnico-professionali, spesso svantaggiati nei confronti dei loro coetanei liceali, offrendo loro la possibilità di vivere un’esperienza internazionale e ampliare i propri orizzonti. La sua vittoria rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un segnale di speranza e inclusione per tutti gli studenti meritevoli.

Una ragazza di Rosignano Marittimo, Anna Falagiani, è tra i 10 vincitori delle borse di studio del progetto "A Scuola in Europa", rivolto a studenti degli istituti tecnico-professionali, che spesso hanno minori opportunità di studiare all’estero rispetto ai loro coetanei che frequentano i licei. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

