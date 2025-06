A Santa Maria Maggiore torna il week end del folklore

Preparati a vivere un weekend all’insegna delle tradizioni e dei colori di Santa Maria Maggiore! Sabato 28 e domenica 29 giugno, il paese si trasformerà nel cuore pulsante del folklore, con balli, musica e spettacoli che celebrano la ricca storia della Valle Vigezzo. Un’occasione imperdibile per immergersi nelle radici culturali e creare ricordi indimenticabili. Non perdere l’appuntamento: il folklore aspetta solo te!

Sabato 28 e domenica 29 giugno a Santa Maria Maggiore torna l'appuntamento con il weekend del folklore: la manifestazione, nata nel 2022 per festeggiare i primi 100 anni del Gruppo Folkloristico della Valle Vigezzo, si è ormai consolidata quale appuntamento fisso dell'inizio estate vigezzina.

