A San Marco in Lamis polemiche per l' arrivo di Vannacci | Visita sgradita Cera | Riempiremo la piazza

A San Marco in Lamis le tensioni si infiammano con l’arrivo di Roberto Vannacci, europarlamentare e vice segretario della Lega, scatenando polemiche e proteste. La visita, vista come sgradita da molte forze politiche e sociali locali, ha acceso il dibattito pubblico, con manifestanti pronti a riempire la piazza per far sentire la propria voce. La vicenda promette di alimentare nuove discussioni, evidenziando ancora una volta il fermento politico nella cittadina.

La visita dell’europarlamentare e vice segretario federale della Lega Roberto Vannacci scatena un vespaio in quel di San Marco in Lamis, dove ‘compagne e compagni’ avrebbero voluto manifestare. Non ne fanno mistero l’Anpi, il Circolo Arci Pablo Neruda e la sezione Donatello Compagnone del Partito. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Tour di Vannacci in Capitanata accolto dalle polemiche: I guardiani della morale non si smentiscono mai; PSI San Marco in Lamis: «A proposito della venuta di Vannacci»; Grande attesa per l'arrivo di Vannacci a San Marco in Lamis. Onorati.

PSI San Marco in Lamis: «A proposito della venuta di Vannacci» - La presenza a San Marco dell’europarlamentare Vannacci non ci avrebbe scossi più di tanto se non avessimo letto un comunicato ... Secondo sanmarcoinlamis.eu

Vannacci a San Marco in Lamis: ANPI, ARCI e PD invitano ad «andare al mare!» - San Marco in Lamis, Arci Circolo “Pablo Neruda”, Parto Democratico sez. Segnala sanmarcoinlamis.eu