A Roma un progetto per aiutare 90 famiglie in povertà energetica

A Roma, un progetto innovativo si impegna a cambiare il destino di 90 famiglie in povertà energetica. Attraverso il pagamento delle bollette, interventi di efficientamento e incontri formativi, il progetto mira a garantire un futuro più sostenibile e dignitoso per chi ne ha più bisogno. Un'iniziativa concreta che dimostra come solidarietà e innovazione possano fare la differenza nella vita quotidiana di tante persone.

Pagamento delle bollette, operazioni di efficientamento, come la sostituzione di elettrodomestici obsoleti con apparecchi a basso consumo, incontri di formazione per un uso consapevole dell'energia: sono le tre principali linee di intervento del progetto di contrasto alla povertà energetica promosso da Banco dell'energia, Fondazione Caritas Roma e il produttore di tabacco Jti Italia per sostenere, per 12 mesi, 90 nuclei familiari della Capitale in condizioni di vulnerabilità economica e sociale. Le famiglie beneficiarie saranno selezionate - viene spiegato - grazie a un apposito comitato di garanzia, con il coordinamento delle attività affidato alla Fondazione Caritas Roma.

Si è tenuta ieri, a Palazzo Wedekind a Roma, la 7ª Plenaria “Insieme per contrastare la povertà energetica” di Fondazione Banco dell’energia, patrocinata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze Vai su Facebook

