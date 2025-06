A Roma l' incontro promosso dall' UGL | Future Economy 2025

A Roma, il ciclo di conferenze "Future Economy 2025" promosso dall'UGL ha acceso i riflettori sul futuro della green economy. L'evento, intitolato "Green Economy: quale futuro?", ha stimolato un intenso dibattito su strategia energetica, sfide ambientali e innovazione sostenibile. Tra esperti e protagonisti del settore, si è aperto un dialogo cruciale per tracciare le linee guida di un domani più verde e responsabile. Abbiamo parlato con Paolo...

Roma, 25 giu. (askanews) - Si è svolto a Roma il nuovo appuntamento del ciclo di conferenze "Future Economy 2025", promosso dal Sindacato UGL, dal titolo "Green Economy: quale futuro?". L'incontro ha rappresentato un'importante occasione di confronto sul futuro della transizione ecologica, affrontando temi chiave come le strategie energetiche, le sfide ambientali e il ruolo dell'innovazione per uno sviluppo sostenibile. Abbiamo parlato con Paolo Capone, Segretario Generale UGL: "Un paese che non ha energia non è un paese sovrano e allora bisogna ragionare sul come si può raggiungere questa sovranità energetica attraverso quali fonti rispettando l'ambiente ma anche cercando le tecnologie più avanzate per poter ottenere l'energia che un paese, la seconda manifatturiera d'Europa deve avere per produrre beni e servizi per i suoi cittadini per l'export. 🔗 Leggi su Quotidiano.net