A Roma c’è una fontana che canta a Roma | il suggestivo suono dell’acqua rilassa le persone

a Roma, la Fontana dell’Acqua Paola incanta i visitatori con il suo suggestivo mormorio d’acqua che sembra cantare, regalando un momento di relax e meraviglia nel cuore della città eterna. Situata vicino al Gianicolo e realizzata tra il 1610 e il 1614 su progetto di grandi artisti e architetti, questa iconica fontana ha ispirato generazioni di scrittori e artisti. La sua bellezza senza tempo rende Roma ancora più magica e affascinante.

Roma è una città ricca di monumenti e attrazioni risalenti ad ogni epoca, tra queste vi è la Fontana “che canta”, da tutti conosciuta come la Fontana dell’acqua Paola che ha ispirato scrittori ed artisti nel corso dei secoli. Nei pressi del Gianicolo è stata costruita tra il 1610 e il 1614 per mezzo dello scultore Ippolito Buzio e gli architetti Giovanni Fontana e Flaminio Ponzio per volere di Papa Paolo V Borghese. Fontana dell’Acqua Paola a Roma: la particolarità del monumento. La Fontana dell’Acqua Paola è anche soprannominata il Fontanone del Gianicolo ed è conosciuta per essere la fontana che canta grazie al suggestivo suono dell’acqua che scorre abbondantemente e si arresta nella maestosa vasca. 🔗 Leggi su Funweek.it