A piedi da Villa Montalvo al centro La passerella sopraelevata è realtà

Scopri come raggiungere facilmente Villa Montalvo dal centro di Campi, grazie alla nuova passerella sopraelevata e al parco della Rocca Strozzi completamente rinnovato. Un intervento che trasforma il territorio, offrendo percorsi ciclopedonali, illuminazione e spazi verdi accessibili a tutti. Con questa innovativa soluzione, il viaggio tra città e natura diventa più semplice e piacevole. Ora, basta poco per immergersi in un’oasi di relax e bellezza.

Raggiungere a piedi Villa Montalvo dal centro di Campi senza complicazioni? Adesso è possibile, grazie ai lavori di riqualificazione del parco della Rocca Strozzi. Un’area verde completamente rinnovata, con percorsi ciclopedonali, illuminazione e verde. E accessibile da via Roma grazie a una passerella vetrata sopraelevata. Un intervento avviato con la precedente amministrazione comunale (la consegna dei lavori era stata infatti nel settembre del 2021) e che dopo quattro anni, come sottolineato dall’assessore ai lavori pubblici, Tommaso Landi, si è finalmente concluso per una spesa di 340mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A piedi da Villa Montalvo al centro. La passerella sopraelevata è realtĂ

