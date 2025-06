A Palazzo Valentini si è tenuto Laboratorio Inclusivo | un confronto sulle azioni concrete per l’inclusione dei soggetti fragili

Ieri, a Palazzo Valentini a Roma, si è svolto il confronto che traccia il percorso verso un'inclusione più concreta e efficace dei soggetti fragili. L'evento, promosso da ANAS Regione Lazio APS in collaborazione con importanti partner come Metaform Srl e Cardiores ONLUS ODV, ha messo in luce azioni integrate e strategie innovative. Un passo fondamentale per costruire un futuro più inclusivo, solidale e equo per tutti.

Si è tenuto ieri martedì 24 giugno 2025 alle ore 17:30, presso Palazzo Valentini a Roma, l’incontro pubblico “Laboratorio Inclusivo – Azioni integrate per l’inserimento socio-economico di soggetti fragili”, promosso da ANAS Regione Lazio APS in collaborazione con Metaform Srl, Cardiores ONLUS ODV e con il sostegno della Regione Lazio e dell’Unione Europea. “Laboratorio Inclusivo”, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - A Palazzo Valentini si è tenuto “Laboratorio Inclusivo”: un confronto sulle azioni concrete per l’inclusione dei soggetti fragili

