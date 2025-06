A Novara torna Musica in centro con l' Orchestra di flauti del Cantelli

Vivi un pomeriggio di magia e melodia nel cuore di Novara! Venerdì 27 giugno, alle 17, torna "Musica in centro" con l'Orchestra di flauti del Conservatorio Cantelli. In una cornice storica come Palazzo Cacciapiatti Fossati, lasciati incantare dalle dolci note e dalla voce coinvolgente di Gigliola Grassi, sotto la guida esperta del direttore. Non perdere questa occasione unica di immergerti in un universo sonoro straordinario, che rende il centro della città vibrante e indimenticabile.

Venerdì 27 giugno, alle 17, a Novara nuovo appuntamento con la rassegna "Musica in centro". A Palazzo Cacciapiatti Fossati, sede del Tribunale di Novara, è in programma il concerto dell'Orchestra di flauti del ConservatorioCantelli con la voce narrante di Gigliola Grassi e la direzione di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

