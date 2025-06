Immergiti nel ritmo travolgente di "A Nossa Nova", il nuovo singolo che unisce le voci di Kal Dos Santos e Soteropolijah. Questa collaborazione tra due talenti brasiliani, ora protagonisti della scena milanese, promette di conquistare ascoltatori di tutto il mondo. Disponibile su tutte le piattaforme digitali, il brano rappresenta un’incarnazione vibrante della musica contemporanea. Preparatevi a lasciarvi coinvolgere da questa irresistibile fusione di suoni e passioni.

Arriva nelle piattaforme digitali ”A Nossa Nova” il nuovo singolo che vede la collaborazione tra i due artisti brasiliani Kal Dos Santos e Caio Melo (in arte Soteropolijah). A Nossa Nova: il nuovo singolo di Kal Dos Santos e Soteropolijah è disponibile sulle piattaforme digitali. È uscito su tutte le piattaforme digitali “A Nossa Nova”, il nuovo singolo nato dalla collaborazione tra due artisti brasiliani di spicco della scena milanese: Kal Dos Santos e Caio Melo, in arte Soteropolijah. Un’ironia musicale sulla bossa nova e un omaggio a Tom Zé. “A Nossa Nova” è un brano che gioca con ironia sull’arrivo della bossa nova negli anni ’60, uno stile musicale brasiliano che, scoperto inizialmente in America e successivamente diffusosi in Europa, ha cambiato per sempre il panorama musicale internazionale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com