A Nerviano la scuola di via Diaz è a rischio crollo Comune e dirigenza rassicurano | Stiamo studiando le soluzioni migliori

A Nerviano, la scuola di via Diaz 232 rischia il crollo, scatenando preoccupazione tra genitori e residenti. La città si mobilita, il Comune e la dirigenza rassicurano: sono in atto studi approfonditi per individuare le soluzioni migliori e garantire la sicurezza di studenti e insegnanti. Mentre l'incertezza permane, l'impegno collettivo cerca di trasformare questa emergenza in un’opportunità di rinnovamento e attenzione alla tutela del patrimonio scolastico. La vicenda continua a evolversi, ma la priorità resta la sicurezza di tutti.

Nerviano (Milano), 25 giugno 2025 – Non si placano le polemiche attorno alla chiusura per inagibilitĂ del plesso scolastico Da Vinci di via Diaz, che da settembre porterĂ al trasferimento di circa 320 alunni in altri edifici scolastici della cittĂ . Dopo la lettera aperta firmata da un gruppo di genitori, in cui si sollevavano perplessitĂ e si parlava di scelte discrezionali da parte delle istituzioni, sono arrivate le risposte ufficiali della sindaca Daniela Colombo e della dirigente scolastica Maria Pia Siciliano.  Coinvolti mille studenti  . Le due rappresentanti istituzionali hanno precisato che l’inagibilitĂ dell’edificio, dichiarata formalmente alla fine di aprile per motivi di sicurezza strutturale, ha reso indispensabile una riorganizzazione urgente dell’intero Istituto Comprensivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Nerviano la scuola di via Diaz è a rischio crollo. Comune e dirigenza rassicurano: “Stiamo studiando le soluzioni migliori”

In questa notizia si parla di: nerviano - diaz - scuola - rischio

Doccia fredda sulla scuola Diaz di Nerviano: resterĂ chiusa almeno due anni - Una notizia che scuote la comunitĂ di Nerviano: la scuola Diaz di via Diaz chiuderĂ per almeno due anni, lasciando studenti e insegnanti senza sede.

A Nerviano la scuola di via Diaz è a rischio crollo. Comune e dirigenza rassicurano: “Stiamo studiando le soluzioni migliori”; Scuola chiusa in via Diaz, a Nerviano comitati genitori in rivolta per le ipotesi di riorganizzazione; Doccia fredda sulla scuola Diaz di Nerviano: resterà chiusa almeno due anni.

A Nerviano la scuola di via Diaz è a rischio crollo. Comune e dirigenza rassicurano: “Stiamo studiando le soluzioni migliori” - Gli alunni verranno spostati in altre strutture, restano le polemiche ... Si legge su ilgiorno.it

Scuola chiusa in via Diaz, a Nerviano comitati genitori in rivolta per le ipotesi di riorganizzazione - I Comitati genitori di Sant'Ilario e Garbatola e i rappresentanti delle scuole dell'infanzia Gianni Rodari e Bruno Munari hanno indirizzato ad amministrazione comunale e dirigenza scolastica una lette ... Segnala legnanonews.com