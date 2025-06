A Napoli sagome bianche in piazza Dante per i 200 giornalisti uccisi a Gaza

A Napoli, Piazza Dante si trasforma in un potente simbolo di memoria e solidarietà: sagome bianche ricordano i 200 giornalisti vittime dei conflitti a Gaza, dall’8 settembre 2023. Un gesto che invita alla riflessione e all’impegno per la libertà di stampa. Continua a leggere per scoprire il significato di questa toccante iniziativa e il messaggio che il Comitato Free Assange Napoli intende trasmettere al mondo.

Il Comitato Free Assange Napoli disegna sagome bianche in Piazza Dante per ricordare i giornalisti uccisi a Gaza dall'8 settembre 2023 ad oggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: napoli - sagome - bianche - piazza

In piazza Dante 220 sagome bianche ricordano i nomi dei giornalisti uccisi a #Gaza dal 7 ottobre ad oggi: uccisi per aver detto la verità #freeassangenapoli #napoli #ilmattino #piazzadante #giornalisti #julianassange #24giugno #7ottobre #guerra #gaza #pal Vai su Facebook

Translate postFlash-mob a Napoli, sagome bianche per giornalisti morti a Gaza. Più di 200 reporter uccisi nei raid israeliani nella Striscia #ANSA Vai su X

A Napoli sagome bianche ricordano i nomi dei giornalisti uccisi; Flash-mob a Napoli, sagome bianche per giornalisti morti a Gaza; Duecento sagome di cadaveri a terra nel centro cittadino: cosa sono.

A Napoli sagome bianche ricordano i nomi dei giornalisti uccisi - In piazza Dante 220 sagome bianche ricordano i nomi dei giornalisti uccisi a Gaza dal 7 ottobre ad oggi: uccisi per aver detto la verità ... Da ilmattino.it

Flash-mob a Napoli, sagome bianche per giornalisti morti a Gaza - Sagome bianche tracciate sulla pavimentazione di piazza Dante a Napoli in memoria degli oltre 200 giornalisti morti nella Striscia di Gaza durante l'offensiva militare israeliana. Riporta msn.com