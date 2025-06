A Napoli 247 auto e moto abbandonate in strada rimosse in un solo mese | saranno rottamate

A Napoli, la lotta all'abbandono di veicoli e al parcheggio selvaggio si fa più decisa: in un solo mese, 247 auto e moto sono state rimosse e saranno rottamate, mentre migliaia di verbali puniscono i parcheggiatori abusivi. Un impegno deciso per riqualificare le strade e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Continua a leggere per scoprire come queste azioni stanno trasformando la città.

A Napoli la polizia locale ha rimosso 247 auto e moto abbandonate in strada in un solo mese. Migliaia di verbali e sanzioni ai parcheggiatori abusivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

