A Msc la gestione per dieci anni dei servizi crocieristici a Bari e Brindisi | Entro fine anno il nuovo terminal

La futuro si annuncia già brillante per i porti di Bari e Brindisi, con una gestione triennale dei servizi crocieristici affidata a MSC, e l’ambizioso completamento del nuovo terminal entro fine anno. Questa mattina, nel cuore del cantiere sulla banchina n. 10, il commissario Ammiraglio Leone e il presidente Suprani hanno presentato i progressi di un progetto che promette di rivoluzionare il turismo e l’economia locale. Una svolta che apre nuove prospettive per l’intera regione meridionale.

Questa mattina, nel cantiere dove sta prendendo forma il nuovo terminal crocieristico, sulla banchina n. 10 del porto di Bari, il commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM), Ammiraglio Vincenzo Leone, e Gianluca Suprani, presidente della.

Firmata la concessione decennale a Msc: investimenti per oltre 4 milioni e 500 mila euro. Le foto; Porto di Bari e di Brindisi: firmata la concessione, MSC gestirà i servizi crocieristici per i prossimi 10 anni nei porti di Bari e di Brindisi.; Per i porti di Bari e Brindisi concessione di dieci anni alla Msc Crociere.

Bari e Brindisi, Msc gestirà i servizi crocieristici per i prossimi dieci anni

