A Monza secondo podio consecutivo per Mattia Bucci e la scuderia Best Lap

A Monza, Mattia Bucci e la Scuderia Best Lap conquistano il secondo podio consecutivo nel campionato italiano Gran Turismo Endurance by Aci Sport. Un risultato che conferma il talento del pilota pescarese e la competitività della squadra, capaci di brillare tra le curve storiche del circuito con un’ottima strategia e determinazione. Questa prestazione rafforza la loro posizione in classifica e promette ancora grandi emozioni nella stagione.

Ancora un ottimo piazzamento per Mattia Bucci e scuderia Best Lap. Il pilota pescarese sale sul podio nel campionato italiano Gran Turismo Endurance by Aci Sport. Nuova piazza d’onore al termine delle tre ore nel circuito di Monza, primo posto conquistato nei primi 100 minuti di gara per la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Secondo podio consecutivo per Mattia Bucci e Scuderia Best Lap, a Monza nuova medaglia d'argento per l'equipaggio n.219

