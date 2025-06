A Montespertoli tornano le Cene d' Estate nel centro storico

L’estate a Montespertoli si illumina di sapori e allegria con il ritorno delle Cene d’Estate nel suggestivo centro storico. Un'occasione unica per condividere momenti conviviali tra amici e famiglie, immersi nell’atmosfera magica della città. Promossa dall’Associazione Commercianti e patrocinata dal Comune, questa tradizione torna dal 25 giugno all’3 luglio, offrendo serate all’insegna del buon cibo e della socialità. Non perdere l’opportunità di vivere un’estate indimenticabile nel cuore di Montespertoli!

L'estate a Montespertoli si apre, anche quest'anno, all'insegna della convivialità con il ritorno delle Cene d'Estate, l'iniziativa promossa dall'Associazione Commercianti di Montespertoli con il patrocinio del Comune di Montespertoli. A partire da mercoledì 25 giugno e fino a mercoledì 3.

