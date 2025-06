A Milano rischio temporali forti | scatta l' allerta gialla

A Milano si prepara a vivere un weekend turbolento: dalle ore 12 del 26 giugno all’una di notte del 27, scatta l’allerta gialla per temporali forti. La Protezione Civile invita cittadini e visitatori a mantenere alta la guardia, seguendo attentamente le indicazioni ufficiali. La sicurezza è una priorità: scopri come proteggerti al meglio e affrontare con serenità questa emergenza meteorologica.

La protezione civile del Comune di Milano ha informato che l’autorità regionale competente ha diramato l'allerta gialla per rischio temporale dalle ore 12 del 26 giugno alla mezzanotte del 27. Le raccomandazioni Con l'allerta in vigore si consiglia di seguire le indicazioni della protezione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

