A Lainate il festival internazionale dei corti d’autore | il Short Out Festival quest' anno è ai confini della memoria

Lainate (Milano), 25 giugno 2025 – Sei giorni di cinema all’aperto, incontri con autori, concerti live, laboratori, stand up comedy, mostre e dj set: dal 1° al 6 luglio 2025 torna in Villa Litta a Lainate, Short Out, il festival internazionale di cortometraggi organizzato dall'Associazione Tutti Frutti. Anche la quarta edizione, organizzata in collaborazione con il Comune di Lainate, conferma un format consolidato, accessibile e gratuito, che unisce cultura, socialità e partecipazione, con uno sguardo attento ai territori e alle comunità. Il tema scelto per questa edizione è "I confini della memoria", un’indagine sulle molteplici forme in cui si manifesta il ricordo: storico, personale, sociale, digitale, artistico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it