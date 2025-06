A Gamechangers Fjona Cakalli spiega il legame tra tecnologia e umanità

Fjona Cakalli, gamechangers nel mondo della tecnologia e dell’innovazione, dimostra come il legame tra tecnologia e umanità possa essere un ponte verso un futuro più inclusivo. Nonostante la predominanza maschile in settori come videogame e automotive, le donne sono sempre più protagoniste di questa rivoluzione. Fjona affronta queste tematiche con passione e competenza, ispirando nuove generazioni a credere che il cambiamento inizia proprio da qui, dove l’uguaglianza diventa realtà.

Quelle di tecnologia, videogame e auto sono realtà che, solitamente, vedono una preponderanza di presenza maschile. Ciò non significa, però, che le donne non siano interessate a questi settori. A tal proposito, c’è una voce femminile che, da anni, si occupa di queste tematiche, trattandole con. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: tecnologia - gamechangers - fjona - cakalli

Cakalli : “la tecnologia cambia l'esperienza di guida” - MSN - " Sono le parole di Fjona Cakalli Tech e auto reporter ospite al We Make Future di Bologna la fiera dell'innovazione tecnologica. msn.com scrive

Fjona Cakalli: «Mai voluto fare la ballerina come le altre bambine, sono una Tech Princess guerriera e combattiva» - StartupItalia - «Sono appassionata di videogiochi da sempre ma l’idea che fosse una cosa “da maschi” mi buttava giù. Da startupitalia.eu