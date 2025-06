A fuoco il bosco sopra la città

hanno affrontato con coraggio e determinazione le fiamme, combattendo contro il vento e la vegetazione secca. La loro pronta reazione è stata fondamentale per contenere l’incendio e proteggere la splendida natura che circonda Bolzano. Un esempio di dedizione e spirito di squadra che ci ricorda quanto sia preziosa la tutela del nostro ambiente.

Intorno alle 19:30 di ieri, martedì 24 giugno, sul monte Colle sopra Bolzano si sono iniziati a vedere fumo e fiamme, con l'immediato intervento dei pompieri del capoluogo altoatesino assieme al distaccamento di Colle. "Poiché il focolaio era raggiungibile solo a piedi, le squadre antincendio.

