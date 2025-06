A Forio d' Ischia la rassegna Bellissima 2025 – L' arte di essere umani

ponte tra passato e presente, rinnovando il nostro senso di identità e creatività. A Forio d’Ischia, la rassegna Bellissima 2025 — “L’arte di essere umani” — promette di lasciare un’impronta indelebile nel cuore di tutti gli appassionati, invitandoci a riscoprire la bellezza che ci rende unici e autentici.

Se è vero che l'arte è l'impronta che lasciamo e la cultura la memoria che ci definisce, ciò che si prepara ad ospitare La Colombaia – storica residenza estiva del regista Luchino Visconti – sarà di certo un appassionante viaggio tra le più variegate espressioni artistico-culturali che fanno da.

In questa notizia si parla di: arte - forio - ischia - rassegna

