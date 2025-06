A Foggia si firma il Patto per la Legalità le strategie per prevenire la corruzione nei Comuni | Insieme si può

A Foggia si firma il patto per la legalità, un passo deciso verso un’amministrazione più trasparente e forte. Le strategie adottate mirano a prevenire la corruzione e a rafforzare la collaborazione tra istituzioni, fondamentali per combattere le infiltrazioni della criminalità organizzata, soprattutto nei comuni sciolti. Solo insieme, possiamo costruire un futuro più pulito e sicuro, promuovendo un impegno condiviso per una società più giusta e rispettosa delle regole.

“Rafforzare la collaborazione fra le istituzioni per promuovere la trasparenza ed accrescere la capacità amministrativa degli enti è essenziale al fine di prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata. Specie nei comuni che sono stati interessati dallo scioglimento per infiltrazioni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: comuni - foggia - firma - patto

Foggia: Un Patto per la Legalità Sei Comuni della Capitanata Ripartono dalla Trasparenza; Foggia, i Comuni sciolti per mafia firmano con ANAC: patto per arginare il rischio infiltrazioni nella PA; Foggia, il 26 giugno la firma del Protocollo ANAC per la legalità negli enti locali. Collegamento con Busia.

Piantedosi firma patto per la sicurezza urbana a Foggia - Piantedosi firma patto per la sicurezza urbana a Foggia Al termine del comitato provinciale convocato dal prefetto FOGGIA , 06 febbraio 2023, 17:48 ... Scrive ansa.it

Foggia, Piantedosi firma il Patto e promette adeguate forze di polizia - La Gazzetta del Mezzogiorno - Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha sottoscritto in prefettura a Foggia il Patto per la sicurezza urbana al termine del comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it