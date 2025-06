A Fatti per il Cielo su Padre Pio Tv Don Francesco Cristofaro racconta la storia del primo santuario mariano | Fatima

a fatti per il cielo su padre pio tv don francesco cristofaro racconta la storia del primo santuario mariano fatima. un viaggio tra fede e tradizione, alla scoperta di un luogo sacro che ha attraversato secoli di devozione e miracoli, rivelando i segreti e le emozioni di un pellegrinaggio che ha segnato la storia della spiritualità mariana. tutto ebbe inizio...

Un nuovo viaggio spirituale a “Fatti per il Cielo”, su Padre Pio Tv, vede protagonista Don Francesco Cristofaro con “In viaggio con Don Francesco”. Questa volta, il sacerdote conduce i telespettatori alla scoperta del Santuario di Fatima, in Portogallo, uno dei più celebri luoghi di culto mariano al mondo. Don Francesco racconta la storia intensa e affascinante del primo grande santuario legato alle apparizioni della Vergine Maria. Tutto ebbe inizio nel 1917, nella località di Cova da Iria, quando la Madonna apparve a tre bambini pastorelli: Lúcia dos Santos e i fratelli Francisco e Jacinta Marto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - A “Fatti per il Cielo” su Padre Pio Tv, Don Francesco Cristofaro racconta la storia del primo santuario mariano: Fatima

