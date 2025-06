A cosa servono davvero i masticativi per cani | quando darglieli e perché sono importanti

I masticativi per cani rappresentano molto più di semplici premi: sono strumenti essenziali per il benessere cognitivo ed emotivo del nostro amico a quattro zampe. Inserirli nella routine quotidiana permette di stimolare la mente, favorire la salute dentale e rafforzare il legame con il proprietario. Ma come scegliere i più adatti e quando proporli? Scopriamolo insieme, perché un cane felice e sano inizia da una scelta consapevole.

Non sono premi, ma veri e propri alimenti di valore da inserire nella routine del cane che hanno una funzione importante dal punto di vista della stimolazione della sfera cognitiva ed emotiva. La scelta su quali prendere dipende da diversi fattori, sicuramente vanno evitati prodotti troppo lavorati a fronte di alimenti sani e naturali come pezzi di origine bovina adeguatamente trattati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

