A Classe alla scoperta dei segreti del judo

Domani alle 19, i giovani di Classe avranno l'opportunità di scoprire i segreti del judo in un'appassionante lezione gratuita. Il terzo appuntamento della scuola di Judo al Parco si svolge nell’ambiente accogliente e stimolante del Parco Dian Fossey, proseguendo una stagione di incontri che uniscono sport, divertimento e scoperta. Un’occasione imperdibile per i ragazzi di immergersi nel mondo di questa disciplina affascinante e ricca di valori.

Terzo appuntamento scuola di Judo Gratuito per i ragazzi domani alle 19 a Classe. ' Judo al Parco ' ha inaugurato la stagione giovedì 12 giugno all'ombra della loggetta lombardesca. Il sindaco Alessandro Barattoni è intervenuto per precisare l'importanza dello sport e delle iniziative che danno una continuità anche durante il periodo estivo animando i nostri parchi pubblici. Al secondo appuntamento - giovedì 19 al Parco Dian Fossey - hanno partecipato numerosissimi fra bambini e ragazzi, molti al loro primo appuntamento con il judo. Durante l'evento i partecipanti hanno potuto anche cimentarsi in una breve dimostrazione di yoga per Bimbi con un'insegnante dedicata.

