A che ora parte Filippo Ganna nella cronometro dei Campionati Italiani di ciclismo | programma esatto n di pettorale tv

Il grande giorno è arrivato: Filippo Ganna si prepara a conquistare il suo sesto titolo italiano nella cronometro dei Campionati Italiani di ciclismo. L'evento, in programma giovedì 26 giugno, si svolgerà lungo i 28 km pianeggianti tra Morsano al Tagliamento e San Vito al Tagliamento, con Ganna che partirà all'ultimo alle ore 12.04. Segui in diretta questa sfida imperdibile!

Filippo Ganna partirà con tutti i favori del pronostico della cronometro dei Campionati Italiani di ciclismo, che andrà in scena giovedì 26 giugno (a partire dalle ore 11.30) lungo i 28 km completamente pianeggianti tra Morsano al Tagliamento e San Vito al Tagliamento. Il fuoriclasse piemontese scatterà per ultimo tra i 18 partecipanti, presentandosi sulla pedana alle ore 12.04 per andare a caccia della sesta maglia tricolore in carriera nella prova contro il tempo. Il due volte Campione del Mondo non dovrà vedersela con Edoardo Affini, Campione d’Europa che ha deciso di non gareggiare in Friuli Venezia Giulia per concentrarsi sulla conclusione della preparazione per il Tour de France. 🔗 Leggi su Oasport.it