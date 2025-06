A Carrara la rassegna ‘Voce all’autore’ in omaggio ad Andrea Camilleri

A Carrara si accende la magia della letteratura con la rassegna "Voce all’Autore", omaggio ad Andrea Camilleri. Il primo appuntamento, venerdì 27 giugno, vedrà Giampaolo Simi presentare il suo nuovo romanzo tra le suggestive mura di Palazzo Binelli. Un’occasione imperdibile per immergersi in storie coinvolgenti e dialoghi vivaci sotto le stelle, celebrando la grande passione per i libri e la cultura. Non mancate a questa serata speciale!

CARRARA – È Giampaolo Simi il primo ospite di Voce all’Autore. Omaggio ad Andrea Camilleri, la rassegna letteraria estiva sotto le stelle appuntamento fisso nel calendario delle iniziative estive del Comune. Venerdì 27 giugno alle 21,15 nella suggestiva cornice del giardino di palazzo Binelli in via Verdi a Carrara, Simi presenta il suo libro Tra lei e me, Sellerio, 2025. L’autore sarà in dialogo Davide Pugnana che proporrà una riflessione sulla linea della giallistica Sellerio, da Camilleri a Simi. Il protagonista del libro di Giampaolo Simi è Pietro Valvassori, un avvocato che ha accumulato esperienze e segreti, diventando difensore dei più deboli. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

