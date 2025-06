A Borgolavezzaro arriva Una Boccata d' Arte

A Borgolavezzaro arriva una boccata d’arte: un’opportunità unica di immergersi nella creatività contemporanea in un suggestivo contesto storico. In occasione della sesta edizione di "Una Boccata d’Arte", la pittrice e artista internazionale Bibi Manavi porta nel Piemonte un intervento innovativo, curato da Veronica. Un evento imperdibile che trasforma il borgo in un museo a cielo aperto, stimolando emozioni e riflessioni tra arte e tradizione.

In occasione della sesta edizione di "Una Boccata d'Arte", progetto d'arte contemporanea diffuso lungo tutta la Penisola, ideato da Fondazione Elpis, è il borgo di Borgolavezzaro ad accogliere un intervento inedito per il Piemonte. Firmata da Bibi Manavi (FranciaIran, 1991) e curata da Veronica.

