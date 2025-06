A Bologna la prima tomografia computerizzata per la ricerca anatomica

Bologna si distingue nel panorama scientifico con l'inaugurazione della prima tomografia computerizzata dedicata esclusivamente alla ricerca anatomica in Italia. Questo innovativo progetto, finanziato dal PNRR, promette di rivoluzionare la formazione medica e le procedure chirurgiche, aprendo nuove frontiere nello studio e nell’intervento chirurgico. Con questa tecnologia all’avanguardia, l’Università di Bologna si conferma un punto di riferimento nella medicina avanzata, portando la ricerca e la formazione a nuovi livelli di precisione e innovazione.

L'Università di Bologna inaugura la prima tomografia computerizzata in Italia dedicata esclusivamente alla ricerca anatomica. Un progetto finanziato dal PNRR che rivoluziona la formazione medica. "Con questa Tac, questa nuova strumentazione - ricorda Stefano Ratti, professore di Anatomia umana Università di Bologna -, è possibile arrivare a implementare quella che è la navigazione intra-operatoria creando in questo centro le digital twin, delle coppie digitali dei donatori del corpo alla scienza. Infatti penso che il messaggio più importante da ricordare oggi è che tutta questa tecnologia a servizio della scienza, della ricerca e della formazione medica ha significato se c'è un atto di generosità.

