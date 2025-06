A Bologna apre il terzo negozio Humana | è il primo nella formula People

A Bologna si rinnova l’appuntamento con lo shopping sostenibile: il nuovo negozio Humana People in via Marconi 51 inaugura venerdì 27 giugno, portando un tocco di moda contemporanea e inclusiva. Dopo i due storici Humana Vintage, questa apertura segna il debutto nel formato People, dedicato a tutte le età e stili di vita. È il ventesimo store in Italia, e promette di essere un punto di riferimento per chi desidera un’eleganza consapevole e alla portata di tutti.

Tutte le cose che fa Humana in Italia.