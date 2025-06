78enne travolta sulle strisce | muore dopo ore di agonia in ospedale

Una tragica fatalità scuote l’Aquila: una donna di 78 anni, investita sulle strisce pedonali di viale Corrado IV, ha perso la vita dopo ore di agonia in ospedale. Un incidente che solleva ancora una volta il problema della sicurezza sulle nostre strade e l’urgenza di interventi efficaci. La comunità si stringe al dolore e chiede risposte, mentre le autorità indagano sulle cause di questa drammatica perdita.

L'Aquila - Tragico investimento su viale Corrado?IV, arteria frequentemente teatro di incidenti: donna soccorsa ma le gravissime lesioni risultano fatali poche ore dopo il ricovero. Una donna di 78 anni è stata travolta nella prima mattinata del 24 giugno 2025 mentre attraversava viale?Corrado?IV, all’Aquila. Colpita da un SUV, la vittima—cosciente al momento dell’impatto—riportava traumi multipli, con particolari danni a testa, bacino, costole e nuca, come riportato da fonti locali. Sul posto sono immediatamente intervenuti carabinieri, polizia municipale e un’ambulanza del 118: un cittadino, ex carabiniere, ha praticato manovre di rianimazione prima dell’arrivo dei soccorsi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - 78enne travolta sulle strisce: muore dopo ore di agonia in ospedale

