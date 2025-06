57enne arrestato a Roma per apologia del terrorismo e propaganda anarchica quale sito web è stato oscurato

Un episodio inquietante scuote Roma: un uomo di 57 anni è stato arrestato per aver diffuso, attraverso internet, messaggi di apologia del terrorismo e propaganda anarchica. La sua attività online ha sollevato gravi preoccupazioni sulla sicurezza pubblica, portando all’oscuramento di un sito web ricollegato alle sue azioni. Questo caso evidenzia quanto sia fondamentale vigilare contro le insidie della rete e la diffusione di ideologie estremiste.

Un cinquantasettenne romano è stato arrestato per istigazione a delinquere e apologia di reati di terrorismo tramite siti web. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - 57enne arrestato a Roma per apologia del terrorismo e propaganda anarchica, quale sito web è stato oscurato

In questa notizia si parla di: arrestato - apologia - terrorismo - stato

Un anarchico romano è stato arrestato a Roma per apologia del terrorismo - Un anarchico romano di 57 anni è stato arrestato a Roma con pesanti accuse di apologia del terrorismo, suscitando grande scalpore nella capitale.

Roma - Un uomo di 34 anni, di origine egiziana, è stato arrestato con l'accusa di essere il responsabile di due gravi attentati incendiari compiuti lo scorso febbraio contro sedi delle forze dell’ordine nei Castelli Romani. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri Vai su Facebook

Un anarchico romano è stato arrestato a Roma per apologia del terrorismo; 57enne arrestato a Roma per apologia del terrorismo e propaganda anarchica, quale sito web è stato oscurato; Arrestato per apologia di terrorismo e odio razziale, 21enne viene assolto dopo un anno e mezzo di carcere.

57enne arrestato a Roma per apologia del terrorismo e propaganda anarchica, quale sito web è stato oscurato - Un cinquantasettenne romano è stato arrestato per istigazione a delinquere e apologia di reati di terrorismo tramite siti web. Scrive virgilio.it

Anarchico arrestato a Roma, oscurato un sito internet con le rivendicazioni di attentati e scontri di piazza - Al 57enne è stato chiuso anche il profilo Facebook su cui comparivano messaggi contro le forze dell'ordine. Come scrive msn.com