45° anniversario della Strage di Ustica | gli eventi in programma

Il 45.176° anniversario della strage di Ustica si apre con eventi commemorativi e riflessioni profonde sul diritto alla verità. Un momento cruciale per onorare le vittime e ribadire l’importanza di fare luce su uno dei capitoli più oscuri della nostra storia. La richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Roma riaccende il dibattito, sottolineando che la verità non è solo un'esigenza delle famiglie, ma un imperativo per la dignità dell’intera nazione.

"Il diritto alla verità non è soltanto un bisogno per i parenti delle vittime, ma un'esigenza per la dignità stessa del nostro Paese. La richiesta della Procura della Repubblica di Roma di archiviazione per le indagini, aperte nel 2008 dopo che il Presidente Emerito Cossiga aveva indicato i.

Durante la conferenza stampa presso il Comune di Bologna sul programma degli eventi per il 45° anniversario della Strage di Ustica, è stata presentata la figurina solidale della Memoria #9. Realizzata in 810 copie numerate, in collaborazione con la Associaz Vai su Facebook

Ustica, Bonfietti: "45 anni dopo gridiamo forte il diritto alla verità. Questo governo? Non ha fatto nulla su alleati" - È questo che mi sconvolge": Daria Bonfietti, presidente dell'associazioni dei familiari delle vi

A 45 anni dalla strage di ustica, il presidente dei parenti chiede verità sul responsabile dell'abbattimento - 9 Itavia abbattuto; Daria Bonfietti e le famiglie chiedono un impegno politico per ottenere verità e giustizia.