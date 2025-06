361 MAGAZINE | intervista a Gabriele Pensieri autore del libro Manuale di sopravvivenza per imprenditori manager e professionisti

In un mondo in costante evoluzione, dove sfide e opportunità si intrecciano quotidianamente, Gabriele Pensieri emerge come una guida sicura per imprenditori, manager e professionisti. Con oltre vent'anni di esperienza e una carriera ricca di successi nazionali, il suo nuovo libro "Manuale di sopravvivenza" offre strategie pratiche e ispirazione. Scopri come le sue parole possano trasformare le difficoltà in opportunità di crescita.

Intervista a Gabriele Pensieri, autore del libro Manuale di sopravvivenza per imprenditori, manager e professionisti. Imprenditore di successo, formatore e coach specializzato in comunicazione efficace, vendita, storytelling e leadership. Gabriele Pensieri, autore del libro “Manuale di sopravvivenza per imprenditori, manager e professionisti”, conta ben vent’anni di esperienza e collaborazioni a livello nazionale. Fonte d’ispirazione per tantissime persone, sempre pronto a migliorare la vita dei suoi interlocutori, unisce neuroscienze e tecniche di persuasione per un risultato vincente. Con il suo libro, Gabriele Pensieri, intende non solo rivolgersi al pubblico citato nel titolo, ma a chiunque voglia una vita professionale e personale più serena e sana possibile. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - 361 MAGAZINE: intervista a Gabriele Pensieri, autore del libro ”Manuale di sopravvivenza per imprenditori, manager e professionisti”

