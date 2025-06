3 MILIONI DI EURO DI DEBITI | Barbara D’Urso è finita in un tunnel nerissimo | Cosa sta accadendo

Barbara D'Urso, icona della televisione italiana, si trova ora al centro di un grave scandalo finanziario. Con 3 milioni di euro di debiti e la sua societĂ , BBD Immobiliare, in crisi, il suo nome torna alle cronache non per un nuovo progetto TV, ma per le difficoltĂ economiche che minacciano il suo impero. Ma cosa sta davvero accadendo? Scopriamo insieme i dettagli e le implicazioni di questa difficile situazione.

La conduttrice oltre ad essere sparita dalla tv ha anche le sue difficoltĂ economiche, i conti in rosso della BBD Immobiliare Barbara D’Urso, volto iconico della televisione italiana, è oggi protagonista non per un nuovo show o una clamorosa esclusiva, ma per una vicenda di natura finanziaria che coinvolge direttamente la sua societĂ , la BBD Immobiliare Srl. A sollevare il caso è Money.it, che ha analizzato i bilanci della societĂ , mettendo in luce una realtĂ economica decisamente piĂą fragile di quanto si potesse immaginare. La perdita d’esercizio, l’aumento del debito e un patrimonio eroso sono gli elementi chiave di un quadro preoccupante. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - “3 MILIONI DI EURO DI DEBITI”: Barbara D’Urso è finita in un tunnel nerissimo | Cosa sta accadendo

In questa notizia si parla di: barbara - urso - milioni - euro

Barbara D’Urso, Ufficiale: In Rai Con Carramba Che Sorpresa! - Stavolta, il ritorno di Barbara D’Urso su Rai 1 promette di rivoluzionare il panorama televisivo italiano, con un nuovo show in prima serata che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Cosa sappiamo di Barbara D'Urso e il suo ritorno in tv in Rai: https://fanpa.ge/xvbL3 Vai su Facebook

Mattoni amari per la #DUrso. Su @Affaritaliani 19/06/25. @carmelitadurso #BBDImmobiliare #bilancio2024 @UniCreditEurope @BancaMediolanum Vai su X

Barbara D'Urso «ha debiti per quasi 3 milioni di euro»: la società BBD, il bilancio in rosso e la redditività ; Barbara d’Urso è in grossi guai? “Debiti per 3 milioni”, ecco cosa succede; Barbara D'Urso «ha debiti per quasi 3 milioni di euro»: la società BBD, il bilancio in rosso e la redditività effettiva limitata. Cosa sappiamo.

Barbara D'Urso «ha debiti per quasi 3 milioni di euro»: la società BBD, il bilancio in rosso e la redditività effettiva limitata. Cosa sappiamo - Barbara D’Urso, volto storico della televisione italiana, si ritrova al centro dell’attenzione non per una nuova conduzione o progetto editoriale, ma per una vicenda che riguarda ... Si legge su leggo.it

Barbara d’Urso è in grossi guai? “Debiti per 3 milioni”, ecco cosa succede - Altro che ritorno in TV, per Barbara d’Urso il problema oggi è un altro: quasi 3 milioni di euro di debiti. Lo riporta informazione.it