25 giugno il giorno di Superman | oggi esce la storia che omaggia Firenze e Dante

Firenze, 25 giugno 2025 – Una storia di Superman che è un omaggio a Firenze e a Dante Alighieri. Esce oggi il volume 'Superman: Inferno', firmato da Marco Nucci e Fabio Celoni per Panini Comics. La storia è ambientata nel 2021 a Firenze, tra piazza della Signoria e Santa Croce, in occasione del 700esimo anniversario della scomparsa del Sommo Poeta. All'improvviso la terra si squarcia e alcuni passanti, compresa Lois Lane, la fidanzata di Clark Kent, vengono inghiottiti in una voragine che sembra portare direttamente all'Inferno. Superman dovrà trovare il modo per sconfiggere le armate di Lucifero e salvarla, in un volume che intreccia arte, mito e memoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it