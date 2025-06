25 giugno 1995 quando il rugby e Nelson Mandela sconfissero l' apartheid

Il 25 giugno 1995, il mondo assistette a un momento storico: il Sudafrica, guidato da Nelson Mandela, trionfò nella finale dei Mondiali di rugby contro gli All Blacks, unendo un paese ancora segnato dall'apartheid. Quel successo non fu solo sportivo, ma simbolo di rinascita e unità nazionale, immortalato nel film "Invictus" di Clint Eastwood. È la potenza di come il gioco possa diventare strumento di speranza e riconciliazione.

Come nel 1995 la finale dei mondiali di rugby è fra gli All Blacks e il Sudafrica. Allora la vittoria sudafricana in casa segnò l'inizio della vera unità del paese con Nelson Mandela eletto presidente l'anno prima. È la storia raccontata da Clint Eastwood nel film Invictus. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - 25 giugno 1995 quando il rugby e Nelson Mandela sconfissero l'apartheid

In questa notizia si parla di: rugby - nelson - mandela - giugno

Chi era José "Pepe" Mujica, il Nelson Mandela dell'Uruguay - José "Pepe" Mujica, ex-presidente dell’Uruguay e simbolo di resilienza e giustizia sociale, è spesso paragonato a Nelson Mandela per il suo impegno politico e umano.

Ellis Park, Johannesburg, 24 giugno 1995, finale della Coppa del mondo di rugby alla quale arrivano gli All Blacks ed i padroni di casa del Sudafrica. Da poco più di un anno Nelson Mandela era il nuovo presidente sudafricano e proprio quel mondiale di rugb Vai su Facebook

Rugby Alto Vicentino: la festa di fine stagione e il torneo Jacopo De Moro; Notte Special: primo incontro toscano di boxe fra atleti in carrozzina; Nelson Mandela, il rugby e la rinascita del Sudafrica.

Mandela, gli Springboks e il giorno in cui il rugby unì il Sudafrica: «Dio salvi l’Africa» - Trent’anni fa il Sudafrica ritornato multirazziale vinse la Coppa del Mondo di rugby, lo sport «dei bianchi» per eccellenza. Si legge su msn.com

Dal Veneto al Sudafrica per vincere il mondiale di rugby: la finale da film all’Ellis Park e la coppa consegnata da Mandela - apartheid, in campo c'erano diversi giocatori che militavano nelle squadre venete Giocavano a rugby in Serie A, buona parte in club veneti, talenti assoluti, «dilettanti» r ... Come scrive corrieredelveneto.corriere.it