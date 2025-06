10eLotto la provincia di Varese baciata dalla fortuna | 90mila euro vinti tra Gallarate e Cadrezzate

La dea bendata ha deciso di premiare con generosità la provincia di Varese, portando a due fortunati vincitori un totale di 90 mila euro tra Gallarate e Cadrezzate. Questa straordinaria estrazione del 10eLotto testimonia ancora una volta come, con un pizzico di fortuna e una piccola scommessa, i sogni possano diventare realtà. Scopriamo insieme le storie di chi ha avuto il coraggio di provarci...

Varese, 25 giugno 2025 – La dea bendata bacia la provincia di Varese. Nell’ultima estrazione del 10eLotto, stando a quanto riporta l’agenzia Agimerg, le due vincite più alte d el concorso in questione sono infatti finite a Gallarate e Cadrezzate Con Osmate. A Gallarate un fortunato giocatore, con una puntata di 3 euro, si è portato a casa una vincita da 50mila euro. Grazie invece ad una giocata di 4 euro ed all’opzione Extra, l’appassionato di Cadrezzate Con Osmate si è messo in tasca 40mila euro. Solo due giorni fa, a Milano, con una giocata da 4 euro, era stato centrato un ‘9’ da 50mila euro nella modalità Frequente, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - 10eLotto, la provincia di Varese baciata dalla fortuna: 90mila euro vinti tra Gallarate e Cadrezzate

In questa notizia si parla di: euro - varese - gallarate - cadrezzate

