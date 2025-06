Zucchero dà il via al triplo tour date e prezzi dei biglietti

Zucchero d224 apre il sipario sul suo entusiasmante mini tour "Overdose d’amore – Stadi 2025", partendo il 19 giugno. Il Bluesman italiano più amato non si ferma: tra date all’Arena di Verona e un imminente tour mondiale, i fan sono pronti a vivere emozioni indimenticabili. Con biglietti ancora disponibili per alcune tappe, il viaggio musicale di Zucchero promette di essere un’esperienza imperdibile: ecco tutto quello che devi sapere.

È partito il 19 giugno 2025 il mini tour Overdose d’amore – Stadi 2025 di Zucchero. Il blues man più famoso d’Italia non si ferma però alle date evento di fine giugno, con una mini residency all’Arena di Verona, sempre intitolata Overdose d’amore, come una delle sue più celebri hit, e un tour mondiale appena annunciato. Per i fan, insomma, dopo il doppio evento al Circo Massimo di Roma (per cui sono ancora disponibili dei biglietti), ci saranno tante occasioni per vedere Adelmo Fornaciari live. “Free Palestine” a Roma. Per la prima volta nella sua carriera, il cantautore ha calcato il palco del Circo Massimo di Roma per il primo di un doppio evento da record. 🔗 Leggi su Quifinanza.it